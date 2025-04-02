В Тульской области задержали рязанца за кражу денег

В полицию обратился 67-летний мужчина и сообщил, что из квартиры, расположенной на улице Трудовые Резервы в Новомосковске украли 325 тысяч рублей, которые принадлежали его матери. В ходе проведения оперативных мероприятий задержали и доставили в отдел ранее судимого за грабеж 45-летний житель Михайлова Рязанской области. Возбуждено уголовное дело.

В Тульской области задержали рязанца за кражу денег. Об этом сообщила полиция региона.

В полицию обратился 67-летний мужчина и сообщил, что из квартиры, расположенной на улице Трудовые Резервы в Новомосковске украли 325 тысяч рублей, которые принадлежали его матери.

В ходе проведения оперативных мероприятий задержали и доставили в отдел ранее судимого за грабеж 45-летний житель Михайлова Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело.