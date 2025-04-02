В Рязанскую область вернутся заморозки

В четверг, 3 апреля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -1,+4 градусов, днем поднимется до +10, +15 градусов.

В Рязанскую область вернутся заморозки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В четверг, 3 апреля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер северной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -1,+4 градусов, днем поднимется до +10, +15 градусов.