В Рязанском районе произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на участке дороги в сторону ресторана «Берендей» на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.