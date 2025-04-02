В Рязанском районе произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на участке дороги в сторону ресторана «Берендей» на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом 2 апреля сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на участке дороги в сторону ресторана «Берендей» на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.
На месте происшествия работала полиция.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.