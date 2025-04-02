В рязанском поселке после пожара в доме прорвало трубопровод

Инцидент произошел в поселке Кустаревка Сасовского округа. В ночь на 1 апреля там сгорел нежилой дачный дом. Во время пожара в доме оплавились пластиковые трубу, произошел прорыв. Его устранили сотрудники ЖКХ. Напомним, по данным МЧС, во время пожара пострадала женщина.

В рязанском поселке после пожара в доме прорвало трубопровод. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поселке Кустаревка Сасовского округа. В ночь на 1 апреля там сгорел нежилой дачный дом. Во время пожара в доме оплавились пластиковые трубу, произошел прорыв. Его устранили сотрудники ЖКХ.

Напомним, по данным МЧС, во время пожара пострадала женщина.