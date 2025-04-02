В рязанском «Фотодоме» могут сделать вход по билетам

Отмечается, что с 1 апреля музейно-выставочный центр стал отделом Художественного музея. В связи с этим изменился график работы: площадка открыта со вторника по воскресенье включительно, с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Также сообщается, что бесплатный вход сохранится лишь до конца 2025 года.

В рязанском «Фотодоме» могут сделать вход по билетам. Об этом говорится в соцсетях пространства.

Отмечается, что с 1 апреля музейно-выставочный центр стал отделом Художественного музея. В связи с этим изменился график работы: площадка открыта со вторника по воскресенье включительно, с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной.

Также сообщается, что бесплатный вход сохранится лишь до конца 2025 года.