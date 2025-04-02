В Рязанской области ветврачи спасли кота, сутки просидевшего на дереве

Просидевшего сутки на верхушке дереве кота спасли ветврачи Захаровской райветстанции. Ветврачи заметили его на дереве в конце рабочего дня и понадеялись на то, что он сможет выбраться самостоятельно. Однако утром животное нашли на том же месте, его сняли при помощи лестницы. Кота накормили и отпустили.