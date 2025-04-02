В Рязанской области сгорел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 31 марта, в селе Дмитриево в Скопинском районе. Огнем повреждена кровля, площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительная причина — короткое замыкание в электропроводке.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 31 марта, в селе Дмитриево в Скопинском районе.
Огнем повреждена кровля, площадь пожара составила 80 кв. метров.
Предварительная причина — короткое замыкание в электропроводке.