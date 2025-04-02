В Рязанской области пропала Татьяна Петрушина

Отмечается, что с 29 марта 2025 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие. Одежда: серая куртка. По данным волонтеров, нуждается в медицинской помощи.