В Рязанской области пропала Татьяна Петрушина
Отмечается, что с 29 марта 2025 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие. Одежда: серая куртка. По данным волонтеров, нуждается в медицинской помощи.
В Рязанской области пропала Татьяна Петрушина, 1951 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
Отмечается, что с 29 марта 2025 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, короткие.
Одежда: серая куртка.
По данным волонтеров, нуждается в медицинской помощи.