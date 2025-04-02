В Рязанской области пройдут рейды «Ремни безопасности»

Мероприятия пройдут в среду, 2 апреля. Их проведут сотрудники Госавтоинспекции. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров. Госавтоинспекция напомнила, что управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка непристегнутых пассажиров, влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей.