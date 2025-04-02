В Рязанской области на предприятии обнаружили 3 тонны просроченного молока

Продукция представляла опасность для потребителя и могла повлечь за собой негативные последствия. Организации выдано предписание о необходимости изъятия из оборота и дальнейшей утилизации товара с истекшим сроком годности. Все требования надзорного органа были выполнены.