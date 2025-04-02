В рязанских лесах зацвела сон-трава

«Расцвели мещерские подснежники — прострел раскрытый или сон-трава. Чудо природы, которого все мы ждем каждую весну. И вот в начале апреля раскрылись серебряные пушистые бутоны, обнажились нежные лиловые цветы», — говорится в посте.