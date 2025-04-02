В Рязани задержали автоугонщика

Мужчина угнал автомобиль Nissan у своего 29-летнего знакомого, с которым они накануне выпивали. 25-летний рязанец угнал авто и бросил его на дороге. Полицейские нашли его на улице Магистральной. Позже оперативники задержали пьяного угонщика. Возбуждено уголовное дело.