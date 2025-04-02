В Рязани студентка перевела мошенникам деньги, испугавшись статьи за поддержку ВСУ

Ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представился оператором сотовой связи и предложил продлить срок действия сим-карты. Девушка продиктовала ему код из смс-сообщения. Через некоторое время позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Роскомнадзора» и под угрозой уголовной ответственности за финансирование ВСУ заставила следовать инструкциям.

В Рязани студентка перевела мошенникам деньги, испугавшись статьи за поддержку ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представился оператором сотовой связи и предложил продлить срок действия сим-карты. Девушка продиктовала ему код из смс-сообщения.

Через некоторое время позвонила женщина, которая представилась сотрудницей «Роскомнадзора» и под угрозой уголовной ответственности за финансирование ВСУ заставила следовать инструкциям.

Позже девушке поступил звонок от другой женщины якобы из «Росфинмониторинга», которая сообщила, что все имеющиеся сбережения необходимо перевести на безопасный счет.

Далее со студенткой по видеосвязи связался мужчина, который был одет в форму сотрудника следственного комитета.

Она перевела мошенникам 70 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.