В Рязани рабочие приступили к ремонту дорог

В администрации напомнили, что в этом году в Рязани отремонтируют 13 участков дорог. В настоящее время рабочие приступили к ремонту дороги на улице Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) и улицу Фрунзе. В данный момент ведутся работы по демонтажу бордюрного камня и опусканию люков колодцев.

В Рязани рабочие приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации напомнили, что в этом году в Рязани отремонтируют 13 участков дорог. В настоящее время рабочие приступили к ремонту дороги на улице Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) и улицу Фрунзе.

В данный момент ведутся работы по демонтажу бордюрного камня и опусканию люков колодцев.