В Рязани рабочие приступили к ремонту дорог
В администрации напомнили, что в этом году в Рязани отремонтируют 13 участков дорог. В настоящее время рабочие приступили к ремонту дороги на улице Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) и улицу Фрунзе. В данный момент ведутся работы по демонтажу бордюрного камня и опусканию люков колодцев.
В Рязани рабочие приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В администрации напомнили, что в этом году в Рязани отремонтируют 13 участков дорог. В настоящее время рабочие приступили к ремонту дороги на улице Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Профессора Никулина) и улицу Фрунзе.
В данный момент ведутся работы по демонтажу бордюрного камня и опусканию люков колодцев.