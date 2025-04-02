В Рязани пенсионерке вернут похищенные мошенниками 600 тысяч рублей

Женщина обратилась в прокуратуру и рассказала, что неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом заставили пенсионерку перевести более 600 тысяч рублей на банковские счета. Суд постановил взыскать с владельцев счетов — жителей Челябинской, Томской и Кемеровской областей эту сумму. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

В Рязани 83-летней пенсионерке вернут похищенные мошенниками 600 тысяч рублей. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина обратилась в надзорный орган и рассказала, что неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом заставили перевести более 600 тысяч рублей на банковские счета.

Суд постановил взыскать с владельцев счетов — жителей Челябинской, Томской и Кемеровской областей эту сумму.