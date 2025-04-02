В Рязани нашли потерявшуюся девочку

Полицейские обратили внимание на информацию в интернете о пропаже несовершеннолетней девочки. Также в отдел обратилась мать ребенка и заявила, что девочка не выходит на связь. Сотрудники ОМВД России по Советскому району Рязани выехали на улицу Радищева и начали искать девочку. В итоге ее нашли в квартире соседки. Ребенка передали маме. По предварительной информации полиции, девочка потеряла ключи от квартиры, соседка на время ее приютила.

В Рязани нашли потерявшуюся девочку. Об этом ночью 1 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обратили внимание на информацию в интернете о пропаже несовершеннолетней. Также в отдел обратилась мать ребенка и заявила, что девочка не выходит на связь.

Сотрудники ОМВД России по Советскому району Рязани выехали на место происшествия на улицу Радищева и начали поиски.

В итоге ее нашли в квартире соседки. Ребенка передали маме.

По предварительной информации полиции, девочка потеряла ключи от квартиры, соседка на время ее приютила.

Уточняется, что семья ребенка считается благополучной и на учете в ПДН не состоит.

С мамой полицейские провели профилактическую беседу.