В России обновят стандарты по нескольким школьным предметам

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин."Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология», — говорится в документе.

В России обновят стандарты по нескольким школьным предметам. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология», — говорится в документе.