В России могут запретить выгуливать собак детям до 16 лет и пьяным людям

Речь идет о потенциально опасных породах. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму."В приложении… содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения", — отметила парламентарий.

В России могут запретить выгуливать собак детям до 16 лет и пьяным людям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Нину Останину.

Речь идет о потенциально опасных породах.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

«В приложении… содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения», — отметила парламентарий.