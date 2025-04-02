В России хотят запретить продажу устройств для сокрытия госномеров

Соответствующую инициативу депутаты внесли в палату парламента."Закон Российской Федерации… дополнить статьей 26.3 следующего содержания: статья 26.3. Запрет продажи отдельных видов товаров. Запрещается продажа устройств и приспособлений, использующихся для сокрытия автомобильных номеров", — говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что законопроект разработан для изменения порядка продажи товаров, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения.