Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
12°
Птн, 04
16°
Сбт, 05
ЦБ USD 84.55 -0.32 03/04
ЦБ EUR 91.2 -0.76 03/04
Нал. USD 85.00 / 86.00 02/04 18:20
Нал. EUR 92.00 / 93.80 02/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
5 309
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
8 768
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
9 585
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
16 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России хотят уголовно наказывать за повторную продажу энергетиков детям
По мнению авторов инициативы, такая мера станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи энергетиков несовершеннолетним. Виновные должны будут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от трех месяцев до полугода. Также им могут назначить наказание в виде исправительных работ до года с запретом на ведение торговли. Уточняется, что законопроект отправлен на заключение в правительство.

За повторную продажу энергетиков детям в России хотят ввести уголовную ответственность. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на депутатов Госдумы.

По мнению авторов инициативы, такая мера станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи энергетиков несовершеннолетним.

Виновные должны будут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от трех месяцев до полугода. Также им могут назначить наказание в виде исправительных работ до года с запретом на ведение торговли.

Уточняется, что законопроект отправлен на заключение в правительство.