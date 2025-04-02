В России хотят уголовно наказывать за повторную продажу энергетиков детям

По мнению авторов инициативы, такая мера станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи энергетиков несовершеннолетним. Виновные должны будут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от трех месяцев до полугода. Также им могут назначить наказание в виде исправительных работ до года с запретом на ведение торговли. Уточняется, что законопроект отправлен на заключение в правительство.

За повторную продажу энергетиков детям в России хотят ввести уголовную ответственность. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на депутатов Госдумы.

По мнению авторов инициативы, такая мера станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи энергетиков несовершеннолетним.

Виновные должны будут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от трех месяцев до полугода. Также им могут назначить наказание в виде исправительных работ до года с запретом на ведение торговли.

Уточняется, что законопроект отправлен на заключение в правительство.