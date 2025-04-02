В поселке под Москвой нашли самодельный дрон

Самодельный дрон из фанеры и бутылки воды нашли в лесополосе в московском поселке Круги. К устройству на скотч прикрепили электродвигатель с батареей.. Кустарный БПЛА обнаружили местные лесники. Отмечается, что тот, кто сделал дрон, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть.

В поселке под Москвой нашли самодельный дрон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Самодельный дрон из фанеры и бутылки воды нашли в лесополосе в московском поселке Круги. К устройству на скотч прикрепили электродвигатель с батареей.

Кустарный БПЛА обнаружили местные лесники. Отмечается, что тот, кто сделал дрон, скорее всего, тестировал боенагрузку — для этого повесив в головную часть бутылку с водой. Она имитирует боевую часть.