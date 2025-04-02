В Подмосковье девять детей пострадали от взрыва петарды

В Подмосковье девять детей пострадали от взрыва петарды. Об этом сообщает «112».

ЧП произошло в школе № 2 в Искре.

Отмечается, что учащийся взорвал пиротехнику прямо в классе. В результате нескольким ученикам понадобилась помощь.

Двоих осмотрел школьный врач, еще семерых — скорая помощь.

11-летнюю Веронику Д. госпитализировали с токсическим отравлением парами и газами. Сама петарда — бомбочка, которая довольно долго детонирует.

Возможно, дети решили, что она уже не взорвется и подошли слишком близко.