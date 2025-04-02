В отношении директора рязанского предприятия возбудили уголовное дело

По данным следствия, руководитель с января по март 2025 года задолжал работникам более 400 тысяч рублей. При этом он располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для начисления средств. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В отношении директора рязанского предприятия возбудили уголовное дело. Об этом сообщил региональный следком.

По данным следствия, руководитель с января по март 2025 года задолжал работникам более 400 тысяч рублей. При этом он располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для начисления средств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате», — отметили в ведомстве.