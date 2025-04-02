В областном центре состоялся модный показ «Рязань — Беларусь»

Свои коллекции представили пять дизайнеров концерна «Беллегпром» из Беларуси и шесть ведущих модельеров Рязанской области. Среди участников показа — владельцы модных ателье, магазинов одежды, представители бизнеса."Уверена, что прошедший показ станет не просто праздником красоты, но и платформой для новых проектов и кооперации между рязанскими и белорусскими производителями", — написала Швакова.