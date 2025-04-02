В Набережных Челнах задержали насильника четырехлетней девочки

В Набережных Челнах задержали насильника четырехлетней девочки. Об этом пишет портал KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на протяжении почти недели у себя дома 59-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней малышки.

О предполагаемом преступнике известно, что он работает сварщиком на одном из заводов, раньше в поле зрения правоохранителей не попадал.

Своей вины мужчина не признает. Возбуждено уголовное дело.