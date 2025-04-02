В МВД рассказали о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

Телефонные мошенники представляются работниками Пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. После с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает, что по паспортным данным осуществлен денежный перевод на Украину, из-за чего возбуждено уголовное дело. Затем злоумышленники убеждают пенсионера передать деньги курьеру для избежания неприятностей.

В России мошенники начали обманывать пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа. Об этом 2 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Как отметили в публикации, телефонные мошенники представляются работниками Пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа.

После с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает, что по паспортным данным осуществлен денежный перевод на Украину, из-за чего возбуждено уголовное дело.

Затем злоумышленники убеждают пенсионера передать сбережения курьеру для избежания неприятностей.