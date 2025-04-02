В Минобороны сообщили, что ВСУ снова ударили по энергообъектам России

Отмечается, что украинские военные атаковали по подстанции и энергообъекту в Курской области, нарушено электроснабжение. Удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются на фоне заявлений Зеленского о соблюдении ограничений.

В Минобороны сообщили, что ВСУ снова ударили по энергообъектам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомтсво.

Отмечается, что украинские военные атаковали по подстанции и энергообъекту в Курской области, нарушено электроснабжение.

Удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре продолжаются на фоне заявлений Зеленского о соблюдении ограничений.