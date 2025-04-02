В Касимове заработает съемочная площадка «Касимовфильм»

Отмечается, что она расположилась на бывшей овчинной фабрике. Это будет первая кинематографическая площадка в регионе. В настоящее время «Касимовфильм» проходит регистрацию в Минюсте РФ, но площадка уже готова к работе.