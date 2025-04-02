В Госдуме предложили отменить УДО для убийц и насильников

Депутаты предложили внести правки в Уголовный кодекс. Автор инициативы считает, что гуманизм в отношении убийц и насильников необоснован. Он привел в пример историю с убийством 13-летней школьницы в Тверской области. Отмечается, что убийца девочки уже имел судимости за убийство, разбой, кражу и изнасилование."Он вышел по УДО и продолжил изводить местных жителей" -, отметил депутат.