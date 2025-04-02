В Ермиши вандалы разбили Летний парк

Подростки разъезжали на скутерах по парку. Результат — глубокие колеи по всей территории. Кроме того, вандалы стали разбирать сцену. На улице Механизаторов изодрали баннер. Администрация обратилась в полицию.