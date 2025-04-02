В Ермиши вандалы разбили Летний парк
Подростки разъезжали на скутерах по парку. Результат — глубокие колеи по всей территории. Кроме того, вандалы стали разбирать сцену. На улице Механизаторов изодрали баннер. Администрация обратилась в полицию.
В Ермиши вандалы разбили Летний парк. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на начальника отдела городского хозяйства Петра Сергеева.
По его словам, подростки разъезжали на скутерах по парку. Результат — глубокие колеи по всей территории. Кроме того, вандалы стали разбирать сцену.
На улице Механизаторов изодрали баннер.
Администрация обратилась в полицию.