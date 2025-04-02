В Белом доме пересмотрели позицию по поводу мира на Украине этой весной
Представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность, что США не добьются мирного соглашения с Украиной в ближайшие месяцы. Отмечается, что теперь США разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.
В Белом доме пересмотрели позицию по поводу мира на Украине этой весной. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает URA.RU.
По данным издания, представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность, что США не добьются мирного соглашения с Украиной в ближайшие месяцы.
Отмечается, что теперь США разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.