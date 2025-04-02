Умер американский актер Вэл Килмер

Мужчине было 65 лет. Отмечается, что в последние годы жизни Килмер боролся с раком. Причиной его смерти стала пневмония. Килмер сыграл Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен навсегда», Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз» и Дока Холлидея в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада».

Умер американский актер Вэл Килмер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчине было 65 лет. Отмечается, что в последние годы жизни Килмер боролся с раком. Причиной его смерти стала пневмония.

Килмер сыграл Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен навсегда», Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз» и Дока Холлидея в фильме «Тумстоун: Легенда дикого запада».