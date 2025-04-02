У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Отмечается, что в августе 2024 года 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21099 и попал в ДТП. Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 5% из заработка.

У рязанца конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Отмечается, что в августе 2024 года 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-21099 и попал в ДТП.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 5% из заработка.

Машину конфисковали.