Трех рязанцев осудили за торговлю контрафактными нефтепродуктами

По версии следствия, с 2020 по 2022 год преступная группа в специально оборудованном нежилом помещении на территории Шиловского района организовала лабораторию по изготовлению фальсифицированных нефтепродуктов под видом легальных производителей. Соучастники, используя логотипы известных фирм изготовили более 7 тысяч единиц контрафакта, причинив правообладателям материальный ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей.

Трех рязанцев осудили за торговлю контрафактными нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год преступная группа в специально оборудованном нежилом помещении на территории Шиловского района организовала лабораторию по изготовлению фальсифицированных нефтепродуктов под видом легальных производителей. Соучастники, используя логотипы известных фирм изготовили более 7 тысяч единиц контрафакта, причинив правообладателям материальный ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей.

Преступную деятельность пресекли.

Суд признал мужчин виновными по ч. 4 ст. 180 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2016 № 325-ФЗ незаконное использование чужого товарного знака, совершенное организованной группой).

Фигуранты признали вину и раскаялись.

37-летнему обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, 43-летнему и 47-летнему рязанцам — в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.