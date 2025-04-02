Обнаружено тело пропавшей рязанки

По словам родственников, Татьяна Петрушина ушла из дома 31 марта без сотового телефона. В последнее время женщина страдала перепадами настроения, постоянно чего-то боялась, случались приступы паники. Поисковики обследовали лес, опрашивали местных жителей. В водоеме очистных сооружений, на территории бывшего военного городка, нашли тело. Родственники предварительно опознали в погибшей пропавшую пенсионерку. Уточняется, что для опознания привлекут специалистов следственного комитета.

Тело пропавшей 73-летней рязанки нашли в водоеме. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Поиски жительницы Чучкова организовали в среду, 2 апреля. По словам родственников, Татьяна Петрушина ушла из дома 31 марта без сотового телефона. Отмечается, что в последнее время женщина страдала перепадами настроения, постоянно чего-то боялась, случались приступы паники.

Поисковики обследовали лес, опрашивали местных жителей. В водоеме очистных сооружений, на территории бывшего военного городка, нашли тело. Родственники предварительно опознали в погибшей пропавшую пенсионерку. Уточняется, что для опознания привлекут специалистов следственного комитета.

Фото: ПСО «ЛизаАлерт».