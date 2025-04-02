Скончался бывший глава Сасовского района Сергей Макаров. Об этом пишет ИД «Пресса».
Почетного гражданина не стало 2 апреля, ему был 71 год.
Сергей Алексеевич родился в селе Устье Сасовского района. Окончил Рязанский сельскохозяйственный.
С 1985 года руководил сельхозпредприятиями. В 2013 году был назначен главой администрации Сасовского района. На этой должности проработал до преобразования муниципалитета.
«Сергей Алексеевич болел душой за родной район. Он искренне поддерживал проведение муниципальной реформы и считал, что объединение города Сасово, Сасовского района и пятнадцати сельских поселений — оптимальное решение для улучшения жизни сасовцев. Планировал продолжить работу в новом муниципалитете — Сасовском округе. К сожалению, трудовые планы пришлось отложить по состоянию здоровья. Соболезную родным и близким Сергея Алексеевича», — сказала глава Сасовского округа Евгения Рубцова.