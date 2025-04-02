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Скончался бывший глава Сасовского района Сергей Макаров
Почетного гражданина не стало 2 апреля, ему был 71 год. Сергей Алексеевич родился в селе Устье Сасовского района. Окончил Рязанский сельскохозяйственный. С 1985 года руководил сельхозпредприятиями. В 2013 году был назначен главой администрации Сасовского района. На этой должности проработал до преобразования муниципалитета.

Скончался бывший глава Сасовского района Сергей Макаров. Об этом пишет ИД «Пресса».

Почетного гражданина не стало 2 апреля, ему был 71 год.

Сергей Алексеевич родился в селе Устье Сасовского района. Окончил Рязанский сельскохозяйственный.

С 1985 года руководил сельхозпредприятиями. В 2013 году был назначен главой администрации Сасовского района. На этой должности проработал до преобразования муниципалитета.

«Сергей Алексеевич болел душой за родной район. Он искренне поддерживал проведение муниципальной реформы и считал, что объединение города Сасово, Сасовского района и пятнадцати сельских поселений — оптимальное решение для улучшения жизни сасовцев. Планировал продолжить работу в новом муниципалитете — Сасовском округе. К сожалению, трудовые планы пришлось отложить по состоянию здоровья. Соболезную родным и близким Сергея Алексеевича», — сказала глава Сасовского округа Евгения Рубцова.