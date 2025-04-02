С начала года рязанцы отправили мошенникам более 20 млн рублей
Отмечается, что общий ущерб составил более 20 249 000 рублей. Особенную популярность приобрело мошенничество под предлогом увеличения дохода путем вложения денежных средств в инвестиционные проекты.
За три месяца 2025 года в отделе полиции по Московскому району Рязани зарегистрировано 356 обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что общий ущерб составил более 20 249 000 рублей.
Особенную популярность приобрело мошенничество под предлогом увеличения дохода путем вложения денежных средств в инвестиционные проекты.