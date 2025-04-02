С начала года рязанцы отправили мошенникам более 20 млн рублей

Отмечается, что общий ущерб составил более 20 249 000 рублей. Особенную популярность приобрело мошенничество под предлогом увеличения дохода путем вложения денежных средств в инвестиционные проекты.