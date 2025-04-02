Рязанские волонтеры спасли трех человек, нуждающихся в помощи

На улице Комбайновой спасатели помогли транспортировать пациента до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации. На улице Новаторов специалисты вскрыли дверь в квартиру женщины, которой требовалась срочная медицинская помощь. На Михайловском проезде волонтеры помогли женщине, которая упала и не смогла открыть дверь супругу. Спасатели вскрыли дверь и обеспечили доступ к упавшей.

Рязанские волонтеры спасли трех человек, нуждающихся в помощи. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus».

На улице Комбайновой спасатели помогли транспортировать пациента до машины скорой помощи для дальнейшей госпитализации. На улице Новаторов специалисты вскрыли дверь в квартиру женщины, которой требовалась срочная медицинская помощь.

На Михайловском проезде волонтеры помогли женщине, которая упала и не смогла открыть дверь супругу. Спасатели вскрыли дверь и обеспечили доступ к упавшей.