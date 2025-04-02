Рязанка украла у американца смартфон в кафе торгового центра

Оперативники опросили персонал заведения и получили описание людей, которые стояли в очереди после иностранца. Внешность одной из женщин показалась правоохранителям знакомой. Они узнали 33-летнюю рязанку, которую ранее осудили за хищения и наркопреступление. По предварительной информации, иностранец, оплачивая на кассе кафе свой заказ, случайно выпустил из рук смартфон и оставил его на прилавке. Стоящая за ним в очереди рязанка незаметно забрала гаджет и скрылась.

Рязанка украла у американца смартфон в кафе торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В полицию обратился проживающий в областном центре 34-летний гражданин одной из стран Латинской Америки и сообщил, что у него похитили сотовый телефон на окраине Рязани.

Оперативники опросили персонал заведения и получили описание людей, которые стояли в очереди после иностранца. Внешность одной из женщин показалась правоохранителям знакомой. Они узнали 33-летнюю рязанку, которую ранее осудили за хищения и наркопреступление.

Женщину нашли и установили причастность к краже. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, иностранец, оплачивая на кассе кафе свой заказ, случайно выпустил из рук смартфон и оставил его на прилавке. Стоящая за ним в очереди рязанка незаметно забрала гаджет и скрылась. Рецидивистка планировала продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.