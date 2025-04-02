Рязанцы пожаловались на маршрутку с дырой салоне
По словам местных жителей, дыра находится в салоне одной из маршруток № 47."Вчера ехали на маршрутке, а там вот такая дыра в полу, люка просто нет. Кто-нибудь провалится, намотает ногу и оторвет", — подписал автор поста.
Рязанцы пожаловались на маршрутку с дырой салоне. Об этом сообщает Telegram-канал"Топор Рязань".
По словам местных жителей, дыра находится в салоне одной из маршруток № 47.
«Вчера ехали на маршрутке, а там вот такая дыра в полу, люка просто нет. Кто-нибудь провалится, намотает ногу и оторвет», — подписал автор поста.