Рязанцы пожаловались на маршрутку с дырой салоне

По словам местных жителей, дыра находится в салоне одной из маршруток № 47."Вчера ехали на маршрутке, а там вот такая дыра в полу, люка просто нет. Кто-нибудь провалится, намотает ногу и оторвет", — подписал автор поста.