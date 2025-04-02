Рязанцев предупредили об отключении горячей воды и отопления

В связи с ремонтными работами между домами №№ 7 и 9 по улице 1-й Тракторный проезд с 6:30 до 17:00 отключили отопление и горячую воду по адресам: улица 1-й Тракторный проезд, дома №№ 6, 8, 9;улица 3-й Тракторный проезд, дом № 7;улица Крупской, дома №№ 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 21 корпус 1; улица Комбайновая, дома №№ 1/5, 2/7, 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2;улица Коломенская, дома №№ 3, 1а;Московское шоссе, дома №№ 45 корпус 2.

В среду, 2 апреля, на шести улицах в Рязани отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с ремонтными работами между домами №№ 7 и 9 по улице 1-й Тракторный проезд с 6:30 до 17:00 отключили отопление и горячую воду по адресам: