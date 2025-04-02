Рязанцам не восстановили электричество к обозначенному времени

Аварийное отключение произошло вечером, 2 апреля. Без света остались 19 улиц, также была обесточена контактная сеть. Россети заявляли, что возобновят подачу электроэнергии к 19:30.Однако в 21:50 пользователи соцсетей отмечали, что проблема так и не была устранена в Московском районе. «Света все нет, а у нас еще и тепла нет, так как котлы не работают уже несколько часов», — добавили рязанцы.

Рязанцам не восстановили электричество к обозначенному времени. Об этом жители сообщили редакции РЗН. Инфо.

Аварийное отключение произошло вечером, 2 апреля. Без света остались 19 улиц, также была обесточена контактная сеть. Россети заявляли, что возобновят подачу электроэнергии к 19:30.

Однако в 21:50 пользователи соцсетей отмечали, что проблема так и не была устранена в Московском районе.

«Света все нет, а у нас еще и тепла нет, так как котлы не работают уже несколько часов», — добавили рязанцы.