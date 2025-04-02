Рязанца осудят за совершение преступления против представителя власти

Установлено, что в феврале 2025 года инспектором отдела охотничьего надзора в Ухоловском охотхозяйстве обнаружено нарушение. На законные требования инспектора предъявить разрешительные документы на охоту и предоставить для досмотра автомобиль нарушитель ответил отказом и начал движение на автомобиле, при этом подвергнув опасности жизнь и здоровье представителя власти. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Его личность и автомобиль оперативно установлены сотрудниками полиции.

Рязанца осудят за совершение преступления против представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в феврале 2025 года инспектором отдела охотничьего надзора в Ухоловском охотхозяйстве обнаружено нарушение.

На законные требования инспектора предъявить разрешительные документы на охоту и предоставить для досмотра автомобиль нарушитель ответил отказом и начал движение на автомобиле, при этом подвергнув опасности жизнь и здоровье представителя власти.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Его личность и автомобиль оперативно установлены сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд.