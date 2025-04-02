Рязанца осудят за хранение оружия и боеприпасов

По версии следствия, в мае 2016 года 21-летний житель Сапожковского района нашел в заброшенном здании огнестрельное оружие и емкость с бездымным порохом, которые оставил у себя. Также с 2019 года он незаконно хранил еще одно ружье, доставшееся от покойного отца, которое впоследствии нелегально отремонтировал. Противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Молодого человека обвиняют по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ.

Рязанца осудят за хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2016 года 21-летний житель Сапожковского района нашел в заброшенном здании огнестрельное оружие и емкость с бездымным порохом, которые оставил у себя. Также с 2019 года он незаконно хранил еще одно ружье, доставшееся от покойного отца, которое впоследствии нелегально отремонтировал.

Противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Молодого человека обвиняют по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, незаконный ремонт огнестрельного оружия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.