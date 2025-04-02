Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой

Специалисты советуют нашедшим позвонить в банк, который выпустил карту. Тогда сотрудник банка ее заблокирует и сообщит об этом владельцу. Отмечается, что использовать найденную карту для снятия наличных или оплаты покупок категорически нельзя. Эти действия рассматриваются законом, как мошенничество с использованием платежных средств. «Не пытайтесь определить владельца карты через социальные сети или мессенджеры, тем более публикуя фото карты. Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству», — отметили специалисты. Найденную карты также рекомендуют не хранить при себе.

Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной на улице банковской картой. Об это пишет RT.

Специалисты советуют нашедшим позвонить в банк, который выпустил карту. Тогда сотрудник банка ее заблокирует и сообщит об этом владельцу.

Отмечается, что использовать найденную карту для снятия наличных или оплаты покупок категорически нельзя. Эти действия рассматриваются законом, как мошенничество с использованием платежных средств.

«Не пытайтесь определить владельца карты через социальные сети или мессенджеры, тем более публикуя фото карты. Это нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству», — отметили специалисты.

Найденную карты также рекомендуют не хранить при себе.