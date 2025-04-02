Россиян предупредили о схеме мошенников через «кружочки» в Telegram

Отмечается, что мошенники мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог. Далее они могут действовать по разным схемам. Жертву могут убедить взять кредит или продать недвижимость. Деньги просят перевести на специальный счет.