Российских подростков разрешили привлекать к работе на каникулах и в выходные

Согласно одобренному закону, работодатели смогут занимать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и уикэнда по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. Отмечается, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. Работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочному труду. Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Российских подростков разрешили привлекать к работе на каникулах и в выходные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение Совета Федерации.

Согласно одобренному закону, работодатели смогут занимать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и уикэнда по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов.

Отмечается, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. Работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочному труду.

«Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений», — добавили в Совфеде.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.