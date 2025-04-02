Появились подробности ДТП с электросамокатом в центре Рязани

ДТП случилось 1 апреля напротив дома № 63 на улице Свободы. 27-летняя рязанка за рулем автомобиля Suzuki сбила 19-летнего электросамокатчика, когда он переезжал дорогу по пешеходному переходу. Молодой человек обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.