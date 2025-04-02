Полиция разыскивает очевидцев ДТП с грузовиком под Рязанью

Авария произошла 29 марта на 217 километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. Грузовик DAF с полуприцепом под управлением жителя Пензенской области 2001 года рождения столкнулся с легковушкой Lifan, за рулем которой находился мужчина 1974 года рождения. Водителя легковушки с травмами госпитализировали. Очевидцев и потерпевших просят обращаться по телефону (4912)29-92-81 или по адресу: ул. 2-ая Прудная, д. 10.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с грузовиком под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 29 марта на 217 километре трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе. Грузовик DAF с полуприцепом под управлением жителя Пензенской области 2001 года рождения столкнулся с легковушкой Lifan, за рулем которой находился мужчина 1974 года рождения.

Водителя легковушки с травмами госпитализировали.

Очевидцев и потерпевших просят обращаться по телефону (4912)29-92-81 или по адресу: ул. 2-ая Прудная, д. 10.