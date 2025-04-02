Опубликован рейтинг самых высоких зарплат в Рязанской области за апрель

Согласно данным рейтинга, больше всего в регионе получают врачи-косметологи и водители-экспедиторы грузового автотранспорта категории Е (до 400 тыс. рублей в месяц). По 350 тыс. рублей в месяц получают инженеры по автоматизации тестирования и руководители филиальной сети транспортной компании. До 310 тыс. рублей в месяц зарабатывают разработчики Go (Middle+/Senior). Рекрутер/менеджер по подбору персонала получает до 300 000 руб. за месяц, До 250 тыс. рублей зарабатывают аналитики 1С. Химики-разработчики могут заработать в регион от 200 тыс. рублей.

Опубликован рейтинг самых высоких зарплат в Рязанской области за апрель. Его представили аналитики hh.ru.

Согласно данным рейтинга, больше всего в регионе получают врачи-косметологи и водители-экспедиторы грузового автотранспорта категории Е (до 400 тыс. рублей в месяц). По 350 тыс. рублей в месяц получают инженеры по автоматизации тестирования и руководители филиальной сети транспортной компании.

До 310 тыс. рублей в месяц зарабатывают разработчики Go (Middle+/Senior). Рекрутер/менеджер по подбору персонала получает до 300 000 руб. за месяц,

До 250 тыс. рублей зарабатывают аналитики 1С.

Химики-разработчики могут заработать в регион от 200 тыс. рублей.